Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta και των σημαντικότερων μεταδόσεων της ημέρας (30/3).

Δευτέρα σήμερα (30/3) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων ναι μεν είναι «φτωχό», υπάρχει όμως το ντέρμπι αιωνίων της Stoiximan GBL, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται στο Telecom Center Athens την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε ένα παιχνίδι βαθμολογικά αδιάφορο, που ωστόσο η νίκη θα δώσει ώθηση σε εκείνον που θα την πάρει και η ήττα ενδεχομένως να φέρει εσωστρέφεια. Τζάμπολ στις 19:00 και μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Νωρίτερα βέβαια, στις 14:00 υπάρχει το καθιερωμένο ραντεβού σας στο YouTube του Gazzetta με τους Galacticos by Interwetten, με τους Κώστα Ψάρρα, Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου, Γιώργο Τσακίρη αλλά και τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο από Θεσσαλονίκη, να μεταφέρουν τα τελευταία νέα ενόψει της έναρξης των Playoffs.

Στις 19:00 υπάρχει η φιλική αναμέτρηση της Κύπρου με τη Ρουμανία (Novasports Start), ενώ στις 21:45 (Novasports Prime) η Γερμανία (επίσης σε φιλικό) υποδέχεται τη Γκάνα.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα (21:00) στο Μαρούσι, το Gazz Floor by Novibet θα σας κρατήσει συντροφιά, με την ομάδα του Gazzetta να σχολιάζει ένα ακόμη αιώνιο ντέρμπι και φυσικά να κάνει την... προαναγγελία για τα ματς της Euroleague.

