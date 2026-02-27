Με τους Ντάριο Σάριτς και Μάριο Χεζόνια να παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, η Κροατία επικράτησε της Γερμανίας με 93-88 και έκανε το 3/3 στον όμιλο.

Το αήττητο (3-0) διατήρησε η Κροατία στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής του 5ου ομίλου απέναντι στην Γερμανία (2-1) μετά τη νίκη της με 93-88 στο Ζάγκρεμπ.

Με αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο και με εξαιρετική την τετράδα των Σάριτς, Χεζόνια, Σμιθ, Μπαντζίμ, οι Κροάτες ήταν οι μεγάλοι νικητές της αναμέτρησης.

Ο Σάριτς, ο οποίος γλυκοκοιτάζει την επιστροφή του στην Ευρώπη, είχε 23 πόντους με 5/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Χεζόνια πρόσθεσε άλλους 21 πόντους με 1/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 33:21 λεπτά συμμετοχής.

Οι Ρόκο Μπαντζίμ και Τζαλίν Σμιθ τους ακολούθησαν σε απόδοση προσθέτοντας από 15 πόντους ο καθένας.

Για την Γερμανία, ο Κράμερ της Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε 22 πόντους με 3/6 τρίποντα και 8 ριμπάουντ, ενώ άλλους 17 πόντους και 6 ριμπάουντ είχε ο Γιοχάνες Τίμαν.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 46-50, 75-72, 93-88.