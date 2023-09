Ο Χαμέντ Χαντάντι γνώρισε την αποθέωση από συμπαίκτες και αντιπάλους, στο τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Ομάδα του Ιράν.

Η προσφορά του Χαμεντ Χαντάντι στο Ιράν και η αφοσίωση του στην Εθνική Ομάδα είναι αξιομνημόνευτη. Χθες (2/9), το Ιράν μπορεί να ηττήθηκε από το Λίβανο, αλλά μικρή σημασία είχε μπροστά στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μετά το παιχνίδι.

Μετά το άκουσα της τελευταίας κόρνας του πίνακα, άπαντες ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, θέλοντας να ευγνωμονήσουν τον σπουδαίο Χαμέντ Χαντάντι για τη συνολική του προσφορά στο άθλημα.

Οι στιγμές ήταν συγκινητικές, αφού ο έμπειρος Ιρανός σέντερ, «πνίγηκε» τόσο στις αγκαλιές των συμπαικτών του, όσο και των αντιπάλων του, δείχνοντας σε όλους ότι το μπάσκετ μπορεί να ενώσει λαούς, χώρες και διαφορετικές κουλτούρες.

Φυσικά η FIBA δημοσίευσε το αντίστοιχο βίντεο στα επίσημα social media της, απ' αυτή τη σπουδαία στιγμή.

Salute to a legend. 🫡



Iran & Lebanon came together to celebrate Hamed Haddadi, who played his last National Team game tonight. Thank you for all the memories, Hamed. ❤️#FIBAWC x #WinForIran 🇮🇷 pic.twitter.com/vf2wnbJEFB