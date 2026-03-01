Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος μαζί με τον βοηθό του στην εθνική Ιράν, Αλέξη Βελισσαράκο, επέστρεψαν με ασφάλεια στην Αθήνα από τον Λίβανο.

Παγκόσμια ανησυχία προκλήθηκε μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ κατά του Ιράν, με συνέπειες που φτάνουν και στον χώρο του αθλητισμού για ακόμη μία φορά.

Πολύς κόσμος μάλιστα έχει αποκλειστεί σε χώρες τις Μέσης Ανατολής καθώς πολλές πτήσεις έχουν ανασταλλεί λόγω της κατάστασης. Κάτι παρόμοιο αντιμετώπιζε και η εθνική ομάδα του Ιράν που εύλογα βρίσκεται στο προσκήνιο λόγω των συνθηκών και βρισκόταν στον Λίβανο για τις ανάγκες της αναμέτρησης με την Ιορδανία. Η πολεμική σύρραξη απέκλεισε τον Σωτήρη Μανωλόπουλο και την ομάδα του εκεί αναζητώντας τρόπο επιστροφής.

Ο Έλληνας προπονητής επέστρεψε στην Ελλάδα και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» μαζί με τον βοηθό του, Αλέξη Βελισσαράκο.

Να τονιστεί, η αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη ανάμεσα στο Ιράν και στη Συρία τη Δευτέρα 2 Μαρτίου οδεύει προς ματαίωση λόγω των εξελίξεων.