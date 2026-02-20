Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος θα συνεχίσει να κοουτσάρει την εθνική ομάδα του Ιράν για τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια.

Την πετυχημένη πορεία του στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδα του Ιράν θέλει να συνεχίσει ο Σωτήρης Μανωλόπουλος.

Ο άλλοτε και ομοσπονδιακός της Εθνικής Ελλάδας βρίσκεται τα δύο τελευταία χρόνια στον πάγκο του Ιράν όπου και θα παραμείνει για άλλα δύο χρόνια και δη έως και το 2028.

Υπό τις οδηγίες του Μανωλόπουλου το Ιράν βρέθηκε το βάθρο των νικητών καθώς στο FIBA Asia Cup που διεξήχθη στην Τζέντα, οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.