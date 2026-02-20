Μανωλόπουλος: Παραμένει στο Ιράν για άλλα δύο χρόνια!
Την πετυχημένη πορεία του στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδα του Ιράν θέλει να συνεχίσει ο Σωτήρης Μανωλόπουλος.
Ο άλλοτε και ομοσπονδιακός της Εθνικής Ελλάδας βρίσκεται τα δύο τελευταία χρόνια στον πάγκο του Ιράν όπου και θα παραμείνει για άλλα δύο χρόνια και δη έως και το 2028.
Υπό τις οδηγίες του Μανωλόπουλου το Ιράν βρέθηκε το βάθρο των νικητών καθώς στο FIBA Asia Cup που διεξήχθη στην Τζέντα, οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.