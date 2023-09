Η Ελλάδα πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της για τρία δεκάλεπτα, κουράστηκε στο τελευταίο και η Λιθουανία επικράτησε με 92-67. «Μαγική» εικόνα η τελική διαφορά. Εκτός προημιτελικών η «γαλανόλευκη». Αποστολή - Μανίλα: Κωνσταντίνος Μελάγιες.

Η Ελλάδα παρουσιάστηκε όπως έπρεπε για περίπου 27 λεπτά αλλά στη συνέχεια η κούραση, οι ακόμη πιο περιορισμένες λύσεις λόγω του τραυματισμού του Λαρεντζάκη στο πρώτο ημίχρονο (επέστρεψε παρά τους πόνους) τη «λύγισαν».

Η Λιθουανία έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ, βρήκε πολλές λύσεις από την γραμμή των 6.75 και στο τέλος είχε όλα όσα χρειάζονταν για να νικήσει με 92-67.

Η Ελλάδα αποκλείστηκε από την προημιτελική φάση και το ματς με το Μαυροβούνιο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα σε αντίθεση με τη «Λιέτουβα» που προκρίθηκε στους «8» και περιμένει να μάθει αντίπαλο

Even after the loss, Greek fans don’t stop singing for another 15 minutes. 💙#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/MWZzGWCnhB