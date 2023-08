Oι παίκτες της Ισπανίας έδειξαν τις ικανότητες τους σε ποδόσφαιρο και ποδοβόλεϊ, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να κλέβει την παράσταση.

Οι Ισπανοί κατεβαίνουν στο Mundobasket για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους όσο δύσκολο και αν φαντάζει αυτό με τις σημαντικές απουσίες που έχουν. Η FIBA ανέβασε ένα video από την προπόνηση της ομάδας του Σκαριόλο, όπου οι παίκτες έδειξαν το ταλέντο τους στο ποδοβόλεϊ και σε μερικά ποδοσφαιρικά κόλπα.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ εντυπωσίασε με τα μαγικά του, ενώ το... πάλεψε και ο αδερφός του, Βίλι. Σίγουρα οι φίλοι του Παναθηναϊκού ανυπομονούν για τον Χουάντσο! Ικανότατοι σε όλα τα αθλήματα οι Ίβηρες, σαρώνουν τα πάντα!

Is there any sport they are not good at? ⚽️🇪🇸#FIBAWC x #WinForEspana pic.twitter.com/hK2fM8MfJf