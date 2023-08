Οι Έλληνες διεθνείς έδειξαν την λατρεία τους για το σουβλάκι σε video της FIBA.

Η Εθνική Ανδρών προετοιμάζεται για το Mundobasket, αφού στις 26 Αυγούστου θα κοντραριστεί με την Ιορδανία και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ και η Νέα Ζηλανδία, ενώ έκανε την πρώτη προπόνηση στη Μανίλα. Από την πλευρά της η FIBA παρουσίασε και το backstage της φωτογράφισης της Ελλάδας.

Οι διοργανωτές ρώτησαν τους Έλληνες διεθνείς και τον Δημήτρη Ιτούδη για το αγαπημένο τους ελληνικό φαγητό και το σουβλάκι έκλεψε την παράσταση. Θανάσης Αντετοκούνμπο, Παπαπέτρου, Ρογκαβόπουλος και Γουόκαπ το διάλεξαν. Ο Ιτούδης επέλεξε μουσακά, ενώ Παπαγιάννης και Μήτογλου απάντησαν παστίτσιο.Ο Μωραϊτης έμεινε στα ζυμαρικά, αλλά ψήφισε κανελόνια, ενώ ο Μποχωρίδης διάλεξε τα γεμιστά.

Where do you rank Greek food among the best cuisines in the world? 🇬🇷🌯#FIBAWC x #WinForHellas pic.twitter.com/fCmt1nN0Vm