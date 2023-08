Οι Σέλτικς ενημέρωσαν επισήμως ότι ο Κρίσταπς Πορζίνγκις θα παραμείνει εκτός δράσης για 6-8 εβδομάδες λόγω του προβλήματος στο πόδι που του στέρησε τη συμμετοχή στο Mundobasket 2023.

Η Λετονία θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Μουντομπάσκετ ωστόσο ο Κρίσταπς Πορζίνγκις δεν θα έχει την ευκαιρία να ενισχύσει την Εθνική ομάδα της πατρίδας του, εξηγώντας πως η πελματιαία απονευρωσίτιδα στο δεξί πόδι εξακολουθεί να τον εμποδίζει να είναι στο γήπεδο σε πλήρη ετοιμότητα.

Η απόφαση ελήφθη από κοινού από το ιατρικό επιτελείο των Σέλτικς και εκείνο της Εθνικής Λετονίας. Μάλιστα οι «Κέλτες» ενημέρωσαν πως η αποθεραπεία του Πορζίνγκις θα διαρκέσει 6-8 εβδομάδες ενώ αναμένεται να είναι έτοιμος στην έναρξη του training camp.

Η Λετονία συμμετέχει στον 8ο όμιλο του Mundobasket 2023 μαζί με τη Γαλλία, τον Καναδά και τον Λίβανο.

#NEBHInjuryReport Kristaps Porzingis has been diagnosed with plantar fasciitis in his right foot. He will engage in a four-to-six-week rehab program, and is expected to be cleared for the start of training camp.