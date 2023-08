Η νέα έκδοση των FIBA Power Rankings βρίσκει την Εθνική ομάδα στη 14η θέση, έχοντας χάσει πέντε θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη λίστα.

Τα Fiba Power Rankings μπορεί να λένε πολλά. Ίσως και απολύτως τίποτα. Πριν από τις μεγάλες διοργανώσεις, η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοινώνει τις λίστες της, οι οποίες ανανεώνονται λαμβάνοντας υπόψη τα «κοψίματα» στα ρόστερ και τα αποτελέσματα στα φιλικά προετοιμασίας.

Μετά την απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και τις δύο ήττες στο «Ακρόπολις» η Εθνική έχασε πέντε θέσεις και από την 9η, στην προηγούμενη έκδοση, βρέθηκε στην 14η!

Στο Νο1 παρέμειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι: Γαλλία, Αυστραλία, Σλοβενία και Γερμανία. Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία είναι στην 6η θέση, έχοντας χάσει τέσσερις θέσεις.

Power Rankings v2 is out 🔥



Who are your favourites at #FIBAWC? 🧐 Check out the full list here 👇#WinForAll 🏆