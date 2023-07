Ο Τζος Χαρτ είναι ο 12ος παίκτης που δηλώνει διαθέσιμος για τις υποχρεώσεις της Εθνικής του ομάδας ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου και αναμένεται να σταθεί κόντρα στην Ελλάδα.

Οι ΗΠΑ βλέπουν το ρόστερ τους στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου να ολοκληρώνεται, τουλάχιστον στην πλευρά των... διαθέσιμων για τον Στιβ Κερ.

Η νεότερη προσθήκη, ακούει στο όνομα του Τζος Χαρτ των Νιου Γιορκ Νικς, ο οποίος αφού ενεργοποίησε την option παραμονής του στην ομάδα του, δήλωσε πως θα δώσει το παρών στο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

Μαζί με τον Χαρτ, εκείνοι που έχουν δώσει το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή τους είναι οι Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς), Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα), Μπράντον Ίνγκραμ (Πέλικανς), Πόρτις (Μπακς), Μάικαλ Μπρίτζες (Νετς), Ταϊρίς Χαλιμπέρτον (Πέισερς), Όστιν Ριβς (Λέικερς), Τζάρεν Τζάκσον (Γκρίζλις), Γουόλτερ Κέσλερ (Τζαζ), Καμ Τζόνσον (Νετς) και Πάολο Μπανκέρο (Μάτζικ).

Θυμίζουμε πως οι ΗΠΑ είναι στον όμιλο της Ελλάδας με τους αγώνες να διεξάγονται στα γήπεδα της Μανίλα από 25/08 μέχρι και 10/09!

