Μια σημαντική αλλαγή θα έχει το ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ η οποία θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028 στο Λος Άντζελες.

Διαφοροποιημένο θα είναι το πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων όσον αφορά το μπασκετικό τουρνουά και θα ισχύσει από την επόμενη διοργάνωση στο Λος Άντζελες.

Συγκεκριμένα το πρώτο τζάμπολ θα δίνεται δύο ημέρες πριν από την Τελετή Έναρξης και αυτό προκειμένου να διεξαχθούν τα προημιτελικά σε δύο διαφορετικές ημέρες.

O λόγος που οδηγήθηκαν σε αυτήν την αλλαγή; Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό ήταν η... σύμπτυξη των προημιτελικών μέσα σε διάστημα μίας ημέρας με αποτέλεσμα να διεξαχθούν και τα τέσσερα παιχνίδια μέσα σε μία ημέρα!

Έτσι, λοιπόν, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες θα εφαρμοσθεί ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα μπάσκετ, με τους αγώνες να ξεκινούν δύο ημέρες πριν από την Τελετή Έναρξης.

Με αυτήν την προσαρμογή οι προημιτελικοί θα χωριστούν σε δύο ημέρες και θα διασφαλίσει ότι κανένας αγώνας δεν θα ξεκινήσει νωρίτερα από τις 12 το μεσημέρι βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνολική εμπειρία για τους παίκτες, τις ομάδες, τους φιλάθλους, αλλά και τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.