Ολυμπιακοί Αγώνες: ΗΠΑ, Σερβία και Ιαπωνία προκρίθηκαν στα ημιτελικά

ΗΠΑ, Iαπωνία και Σερβία κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά του Ολυμπιακού τουρνουά στο γυναικείο μπάσκετ.

Γνωστές έγιναν οι τρεις από τις τέσσερις θέσεις των ημιτελικών στο γυναικείο μπάσκετ στο Τόκιο. ΗΠΑ, Σερβία και Ιαπωνία κατάφεραν να επιβληθούν των Αυστραλία, Κίνα και Βέλγιο αντίστοιχα και να βρεθούν στη ζώνη μεταλλίων.

Η Σερβία επικράτησε των Κινέζων με 77-70, αφού οι Μπρουκς πέτυχε 18 πόντους και η Βάσιτς 16. Στον αντίποδα 17 είχε η Σάο. Η Ιαπωνία πήρε το... θρίλερ με 86-85 κόντρα στο Βέλγιο, χάρη στο καλάθι της Χαγιάσι στα 16 δευτερόλεπτα.

Τέλος οι Αμερικανίδες που είναι φαβορί για χρυσό επικράτησαν εύκολα με 79-55 της Αυστραλίας. Η Μπριάνα Στιούαρτ είχε 23 και ο Γκράινερ έμεινε στους 15. Στον τελευταία προημιτελικό η Ισπανία κοντράρεται με τη Γαλλία και ο νικητής θα παίξει με την Ιαπωνία στους «4». Στον άλλο ημιτελικό ΗΠΑ και Σερβία θα δώσουν τη μάχη τους.

