Στην φάση των "16" του Australian Open προχώρησαν οι Ίγκα Σβιόντεκ και Έλενα Ριπάκινα...

Την πορεία του στο Australian Open συνέχισαν οι Ίγκα Σβιόντεκ και Έλενα Ριμπάκινα. Αμφότερες πήραν τη νίκη στον τρίτο γύρο του θεσμού απέναντι στις Άνα Καλίνσκαγια και Τερέζα Βαλεντόβα αντίστοιχα.

Στο ματς που προηγήθηκε χρονικά, η Πολωνή τενίστρια μπορεί να πήρε το προβάδισμα με 6-1, αλλά είδε την αντίπαλό της να φέρνει το ματς στα ίσα με το ίδιο ακριβώς σκορ. Η υπόθεση πρόκριση κρίθηκε στο τρίτο και τελευταίο σετ, όπου η Νο.2 του κόσμου επανέλαβε το σκορ των προηγούμενων σετ για να πάρει τη νίκη.

Στον επόμενο γύρο η Σβιόντεκ θα βρεθεί απέναντι στην Μάντιστον Ίνγκλις, η οποία πέρασε άνευ αγώνα μιας και η Ναόμι Οσάκα αποσύρθηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Λίγες ώρες αργότερα, η Έλενα Ριμπάκινα δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Τερέζα Βαλεντόβα. Η Καζάκα τενίστρια επικράτησε με 6-2, 6-3 της Τσέχας τενίστριας για να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των "16".

Η Νο.5 του κόσμου χρειάστηκε πέντε breaks έναντι δύο της αντιπάλου της για να βάλει τις βάσεις για τη νίκη. Πέτυχε τέσσερις άσους, 19 winners, έχοντας παράλληλα και 21 λάθη στην μεταξύ τους αναμέτρηση.

Στον επόμενο γύρο του Australian Open η Ριμπάκινα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ελίζ Μέρτενς. Η τενίστρια από το Βέλγιο νίκησε την Νίκολα Μπαρτούνκοβα με 6-0, 6-4 και θα διεκδικήσει κόντρα στην Καζάκα το εισιτήριο για την 8άδα.