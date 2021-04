Αρκετός κόσμος τον ξέρει για το μουστάκι-σήμα κατατεθεν. Ωστόσο δεν είναι μόνο αυτό που κάνει τον Ντρου Τίμι ξεχωριστό. Ο παίκτης του Gonzaga κάνει εντυπωσιακά πράγματα στη ρακέτα στη March Madness και μέχρι στιγμής έχει πετύχει 82 πόντους στο ζωγραφιστό στην πορεία των Bulldogs μέχρι τον τελικό.

Αυτοί οι 82 πόντοι στη ρακέτα είναι και η καλύτερη επίδοση στο τουρνουά του NCAA από το 2010 μέχρι σήμερα.

Οι ειδικοί τον έχουν εκτός πρώτης 30άδας στο draft, αλλά με ακόμα μια εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό, οι μετοχές του σίγουρα θα ανέβουν.

Διαθέτει υπέροχες κινήσεις στο ζωγραφιστό, ενώ ρολάρει υπέροχα απέναντι στους αντιπάλους του. Στη march madness έχει 22 πόντους, 65% εντός πεδιάς.

Με την Οκλαχόμα έβαλε 30 στη φάση των 32, ενώ στη συνέχεια έριξε 22, 23 και 25 σε Creighton, USC και UCLA αντίστοιχα στην πορεία μέχρι τον τελικό, όντας ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του μαζί με τον Σαγκς.

