NCAA: Το Gonzaga έφτασε αήττητο στον τελικό και θύμισε... Λάρι Μπερντ! (pic)

Με την τριποντάρα του Σαγκς, το Gonzaga έβγαλε νοκ-άουτ το UCLA και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του NCAA. Οι Bulldogs είναι ασταμάτητοι φέτος και με τη νίκη τους, έγιναν η 10η ομάδα στην ιστορία του κολεγιακού που πάει τελικό όντας χωρίς να έχει χάσει ματς. Η τελευταία φορά που τα κατάφερε ήταν το Indiana State του Λάρι Μπερντ το 1979.

Οι ομάδες που μπαίνουν αήττητες στον τελικό έχουν 7 νίκες και 2 ήττες στο παιχνίδι που κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή. Η παρέα του Τίμι, του Σαγκς και του Κίσπερτ είναι το μεγάλο φαβορί και θέλει να υποτάξει και το Mπέιλορ.

