Πιτίνο: «Οι διαδηλώσεις απέναντι στις αδικίες είχαν καθυστερήσει» (pic)

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και νυν του Iona State ανέφερε χαρακτηριστικά στο twitter: «Προς όλους τους παίκτες μου: οι διαδηλώσεις απέναντι στις αδικίες είναι εξαιρετικά υγιείς και είχαν ήδη καθυστερήσει εδώ και καιρό. Παρακαλώ να έχετε κατά νου τον κορονοϊό -μείνετε ασφαλείς. Σας αγαπώ».

To all of my players -protests against injustices are extremely healthy and long overdue. Please stay strongly aware of the Covid virus -stay safe -love you guys!

— Rick Pitino (@RealPitino) June 1, 2020