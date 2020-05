Σε μπελάδες ο Ζάιον Ουίλιαμσον, αποκαλύφθηκαν οικονομικές συμφωνίες στο NCAA! (pic)

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον… έμπλεξε αφού οι παίκτες του NCAA απαγορεύεται να λάβουν χρήματα και τιμωρούνται για όποιου τύπου οικονομική συναλλαγή αφορά τους ίδιους ή οικείους τους.

Η αποκάλυψη λοιπόν ότι έλαβε «χρήματα και άλλα οφέλη ή πράγματα αξίας» για να παίξει κολεγιακό μπάσκετ στο Duke και να επιλέξει τη NIKE ή την ADIDAS βάζει τον νεαρό σταρ σε μπελάδες!

Τα έγγραφα που ήλθαν στη δημοσιότητα επιβεβαιώνουν τις… παρανομίες της σεζόν 2018-19.

Zion's former marketing agent, Gina Ford, claims star received illegal benefits from Nike, Adidas, and others to attend Duke, per @WALLACHLEGAL pic.twitter.com/JGNq1PFyK2

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 10, 2020