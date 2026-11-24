Κόμο: Έκανε ανάρτηση για την ιστορία της ΑΕΚ και την καλωσόρισε στα greeklish
Στη μάχη της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League ρίχνεται σήμερα (24/11,22:00) η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει στην Ιταλία την Κόμο.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει πως δεν θα έχει καθόλου εύκολη αποστολή στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» απέναντι στο πολύ φορμαρισμένο σύνολο του Σεσκ Φάμπρεγας, που φημίζεται για την αποτελεσματικότητά του στο σκοράρισμα.
Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση στον ιταλικό Βορρά, οι γηπεδούχοι καλωσόρισαν την ΑΕΚ με μια ανάρτηση στα επίσημα social media τους, όπου χρησιμοποίησαν (εν μέρει) ελληνικά, μαζί με μια σειρά από φωτογραφίες για την ιστορία και την προέλευση των Κιτρινόμαυρων.
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Δείτε την ανάρτηση της Κόμο
Kalos irthate, @AEK_FC_OFFICIAL! 🇬🇷 A club shaped by history, heritage and a deep sense of belonging. Founded by Greeks from Constantinople, AEK Athens have carried their identity and traditions through generations, becoming one of the most recognisable names in Greek football.— Como1907 (@Como_1907) November 24, 2026
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