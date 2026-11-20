Ο προπονητής της εθνικής Σερβίας, Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Mozzart Sport, στο ζήτημα των τελευταίων μηνών, το οποίο έχει ονοματεπώνυμο και δεν είναι άλλο από τον Αντρέι Στογιάκοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, μίλησε για ακόμη μία φορά για τον πολυπόθητο παίκτη του NCAA, Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος πολιορκείται τόσο από τη σερβική ομοσπονδία όσο και από την ελληνική. Ο Αλιμπίγεβιτς επιβεβαιώνει ότι η σερβική ομοσπονδία κάνει σοβαρές προσπάθειες για να εξασφαλίσει τον Αντρέι Στογιάκοβιτς, αλλά τονίζει ότι η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο.

Παράλληλα φυσικά, δεν παρέλειψε να εκφράσει και τον τεράστιο θαυμασμό του για το ταλέντο του Νίκολα Κουστουρίτσα και δεν μπορεί να αγνοήσει πως το μέλλον της εθνικής Σερβίας έχει μία εξαιρετικά υποσχόμενη νέα γενιά παικτών.

Οι δηλώσεις του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς:

«Νομίζω ότι έχω ήδη μιλήσει για αυτό το θέμα. Τα βήματα που έπρεπε να γίνουν, έχουν γίνει. Η Ομοσπονδία έχει έρθει σε επαφή μαζί του. Νομίζω ότι ακόμη και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Νεμπόισα Τσόβιτς, συνομίλησε με τον πατέρα του, τον Πέτζα Στογιάκοβιτς. Επίσης, ο Νέναντ Κρστιτς, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, ταξίδεψε απευθείας στην Αμερική για να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα εκεί, να επισκεφθεί ορισμένους παίκτες και, μεταξύ άλλων, να συζητήσει προσωπικά μαζί του και με τον πατέρα του.

Εγώ ο ίδιος είχα δύο τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί τους. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι δεν είμαστε οι μόνοι που ενδιαφερόμαστε.

Φυσικά, υπάρχει και η Ελλάδα, η οποία επίσης προσπαθεί να τον πείσει να αγωνιστεί με την εθνική της ομάδα, καθώς από την πλευρά της μητέρας του έχει ελληνική καταγωγή. Το πιο σημαντικό είναι να αποφασίσει το ίδιο το παιδί, με ηρεμία και χωρίς καμία απολύτως πίεση, για ποια χώρα θέλει να αγωνιστεί.

Ο πατέρας του είναι Σέρβος και η μητέρα του Ελληνίδα, επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος για οποιαδήποτε κριτική ή καταδίκη της επιλογής του. Πρέπει απλώς να είναι αποκλειστικά δική του απόφαση, σύμφωνα με αυτό που αισθάνεται ο ίδιος.

Προσωπικά πιστεύω ότι η Σερβία έχει πιθανότητες».