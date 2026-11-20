Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Γουόρντ οδηγήθηκε στα αποδυτήρια μετά τη σύγκρουση με τον Λουβαβού-Καμπαρό
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Αrena η οποία είναι κατάμεστη, για τις ανάγκες της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Σχεδόν 01:30 πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, ο εξαιρετικός σε απόδοση Τάισον Γουόρντ συγκρούστηκε με τον Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, όπταν ο δεύτερος πήγαινε να επιτεθεί με αποτέλεσμα ο παίκτης των «ερυθρόλευκων» να δεχθεί ένα χτύπημα στην κοιλιά και να χτυπάει και το πόδι του.
Ο Γουόρντ αποχώρησε από το παρκέ και οδηγήθηκε στα αποδυτήρια δείχνοντας να κουτσαίνει λίγο, ωστόσο στο δεύτερο δεκάλεπτο επέστρεψε στον πάγκο των Πειραιωτών.
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