Κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός - Ρεάλ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποδοκιμάστηκε από τους φίλους των «ερυθρολεύκων».

Τα όσα έχουν συμβεί με τον Ντόρσεϊ το τελευταίο διάστημα έχουν δυσαρεστήσει τους φίλους του Ολυμπιακού. Και φάνηκε στο παιχνίδι με αντίπαλο την Ρεάλ.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ βρέθηκε δίπλα από τον πάγκο της ομάδας του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Μαδριλένους και παρακολουθούσε την αναμέτρηση μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Όμως μόλις έγινε αντιληπτός και τον έδειξαν στο Cube της SUNEL Arena, οι φίλοι του Ολυμπιακού τον αποδοκιμάσαν!