Στο αεροπλάνο με προορισμό το Άμστερνταμ βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος. Στο πλευρό των παικτών ο Γκαγκάτσης. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΝΟΤΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ.

Το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδος για την Ολλανδία ξεκίνησε ενόψει του σπουδαίου ραντεβού για το Nations League με την αποστολή να επιβιβάζεται στο αεροπλάνο με προορισμό το Άμστερνταμ. Πέραν των παικτών και του επιτελείου του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, στην πτήση επιβιβάστηκε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.

Συγκεκριμένα, η πτήση ξεκίνησε στις 11:00 από το «Ελ. Βενιζέλος», με τον πιλότο να καλωσορίζει τους διεθνείς μας ευχόμενός τους επιτυχία για το ματς κόντρα στους Οράνιε. Η συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη στις 19:15 ώρα Ελλάδος και η τελευταία προπόνηση της «γαλανόλευκης» στις 20:00.

Θυμίζουμε την αποστολή

Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανώλης Σάλιακας, Γεώργιος Βαγιαννίδης, Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Δημήτρης Γιαννούλης.

Μέσοι: Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριαντής, Δημήτρης Κουρμπέλης, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γεώργιος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Αναστάσιος Μπακασέτας, Ηλίας Κουτσουπιάς.

Επιθετικοί: Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Αναστάσιος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι, Χαράλαμπος Κωστούλας.

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