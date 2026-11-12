Δείτε την ώρα και το κανάλι της μετάδοσης για το πρώτο ματς της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στην Ισλανδία (12/11, Live από το Gazzetta).

Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της φετινής της διαδρομής δίνει σήμερα η Εθνική Ελπίδων, η οποία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ισλανδία, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα μπαράζ πρόκρισης στο EURO U21 2027, με στόχο φυσικά να δώσει το «παρών» μετά από 24 χρόνια!

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 της Πέμπτης (12/11, Live από το Gazzetta), με την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη να θέλει να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα στις αποσκευές της. Το πρώτο παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ενώ η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00 στη Λεωφόρο.