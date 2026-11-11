NCAA: Αήττητο το Εξέιβιερ του Χιτικούδη, σε ρηχά νερά οι Αβδαλας και Σάμο

Σε μία βραδιά με πολύ ελληνικό χρώμα στο κολεγιακό πρωτάθλημα, ο Νίκος Χιτικούδης συνέχισε τις πολύ ουσιαστικές του εμφανίσεις ερχόμενος από τον πάγκο των Μασκετίερς. Τι έκαναν Στογιάκοβιτς, Αβδάλας και Σαμοντούροβ.

Την πρώτη του εφετινή ήττα (78-84) από το Τέξας Τεκ, γνώρισε το Ιλινόις του Αντρέι Στογιάκοβιτς, με τον γιο του Πέτζα, να είναι πρώτος σκόρερ της με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα και 3 λάθη (με 5/6 βολές και 6/11 σουτ) σε 33 λεπτά.

Σε χαμηλή πτήση κινήθηκαν ο Νεοκλής Αβδάλας (1π., 1ρ., 4ασ. & 1λ. με 1/5 βολές και 0/2 σουτ σε 21') και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (0/1 σουτ σε 9'), στην 3η διαδοχική νίκη (76-63) των Νορθ Καρολάινα Τάρχιλς (ρεκόρ 3-0) επί του Ουαϊόμινγκ.

Αήττητο (3/3), όμως, παραμένει και το Εξέιβιερ, που συνέτριψε με 100-55 το Ντιτρόιτ Μέρσι, με τον Νίκο Χιτικούδη να παίρνει 16 λεπτά, ερχόμενος από τον πάγκο και «να κάνει το κομμάτι του» με 6 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ (3/3 διπ. & 0/1 βολή).

Δεν έπαιξαν ο Παναγιώτης Λέφας στην ήττα (72-78) του Αϊόνα από το Φόρνταμ και ο Δημήτρης Ντάψης στην δύσκολη νίκη (72-71) του αήττητου Ντουκέιν (ρεκόρ 3-0) επί του Ουάσινγκτον Στέιτ.

