NCAA: Αήττητο το Εξέιβιερ του Χιτικούδη, σε ρηχά νερά οι Αβδαλας και Σάμο
Την πρώτη του εφετινή ήττα (78-84) από το Τέξας Τεκ, γνώρισε το Ιλινόις του Αντρέι Στογιάκοβιτς, με τον γιο του Πέτζα, να είναι πρώτος σκόρερ της με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα και 3 λάθη (με 5/6 βολές και 6/11 σουτ) σε 33 λεπτά.
Σε χαμηλή πτήση κινήθηκαν ο Νεοκλής Αβδάλας (1π., 1ρ., 4ασ. & 1λ. με 1/5 βολές και 0/2 σουτ σε 21') και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (0/1 σουτ σε 9'), στην 3η διαδοχική νίκη (76-63) των Νορθ Καρολάινα Τάρχιλς (ρεκόρ 3-0) επί του Ουαϊόμινγκ.
Αήττητο (3/3), όμως, παραμένει και το Εξέιβιερ, που συνέτριψε με 100-55 το Ντιτρόιτ Μέρσι, με τον Νίκο Χιτικούδη να παίρνει 16 λεπτά, ερχόμενος από τον πάγκο και «να κάνει το κομμάτι του» με 6 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ (3/3 διπ. & 0/1 βολή).
Δεν έπαιξαν ο Παναγιώτης Λέφας στην ήττα (72-78) του Αϊόνα από το Φόρνταμ και ο Δημήτρης Ντάψης στην δύσκολη νίκη (72-71) του αήττητου Ντουκέιν (ρεκόρ 3-0) επί του Ουάσινγκτον Στέιτ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.