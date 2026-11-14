Ολλανδία: Χωρίς Ντε Γιονγκ στο ματς με τη Γερμανία

Γιάννης Πολιάς
Ολλανδία: Χωρίς Ντε Γιονγκ στο ματς με τη Γερμανία

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Η Ολλανδία δεν θα έχει διαθέσιμο τον Φρένκ Ντε Γιονγκ στο εκτός έδρας ματς με τη Γερμανία για το Nations League.

Η Ολλανδία διέσυρε την Εθνική μας ομάδα και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, με την ομάδα του Τσάβι να ρίχνει αυλαία στη φάση των ομίλων της League A παίζοντας εκτός έδρας με τη Γερμανία. Εκεί, η Ελλάδα θέλει να δει τους Οράνιε να παίρνουν αποτέλεσμα από τα Πάντσερ, ούτως ώστε να πάρει την πρόκριση φέρνοντας ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

Οι Ολλανδοί πάντως θα πάνε χωρίς τον Φρένκι Ντε Γιονγκ, που αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα τραυματισμού. Ο 29χρονος μέσος αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με τη Γαλανόλευκη λόγω ενοχλήσεων και όπως ανακοίνωσε η KNVB, δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς του Βερολίνου, με τον Τσάβι να αποφασίζει να μην φέρει αντικαταστάτη για τον χαφ της Μπαρτσελόνα.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τους τελευταίους μήνες και μόλις τον Οκτώβριο κατέγραψε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής για τη σεζόν 2026/27, ωστόσο όπως αποδείχτηκε, η επιστροφή του στη δράση ήταν σύντομη. Ασφαλώς, τις προσεχείς ημέρες θα γίνουν περισσότερα γνωστά αναφορικά με την κατάστασή του.

@Photo credits: Associated Press
     

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