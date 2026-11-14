Ολλανδία: Χωρίς Ντε Γιονγκ στο ματς με τη Γερμανία
Η Ολλανδία διέσυρε την Εθνική μας ομάδα και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, με την ομάδα του Τσάβι να ρίχνει αυλαία στη φάση των ομίλων της League A παίζοντας εκτός έδρας με τη Γερμανία. Εκεί, η Ελλάδα θέλει να δει τους Οράνιε να παίρνουν αποτέλεσμα από τα Πάντσερ, ούτως ώστε να πάρει την πρόκριση φέρνοντας ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.
Οι Ολλανδοί πάντως θα πάνε χωρίς τον Φρένκι Ντε Γιονγκ, που αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα τραυματισμού. Ο 29χρονος μέσος αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα με τη Γαλανόλευκη λόγω ενοχλήσεων και όπως ανακοίνωσε η KNVB, δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς του Βερολίνου, με τον Τσάβι να αποφασίζει να μην φέρει αντικαταστάτη για τον χαφ της Μπαρτσελόνα.
Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα τους τελευταίους μήνες και μόλις τον Οκτώβριο κατέγραψε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής για τη σεζόν 2026/27, ωστόσο όπως αποδείχτηκε, η επιστροφή του στη δράση ήταν σύντομη. Ασφαλώς, τις προσεχείς ημέρες θα γίνουν περισσότερα γνωστά αναφορικά με την κατάστασή του.
Frenkie de Jong has been experiencing some minor physical discomfort and will miss the away fixture against Germany. As a precaution, it has been decided that he will not travel to Berlin, as Monday’s match comes too soon for the midfielder. https://t.co/86b8vA7iZ6— OnsOranje (@OnsOranje) November 14, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.