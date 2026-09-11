Στο NCAA και συγκεκριμένα στο Πόρτλαντ Στέιτ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξανδρος Σκληρός.

Έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του είναι ο Αλέξναδρος Σκληρός.

Ο 18χρονος σέντερ ανακοινώθηκε από το Πόρτλαντ Στέιτ και θα συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA.

Στο Eurobasket U18 που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 5.4 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πόρτλαντ Στέιτ:

«Υπογράψαμε με τον Αλέξανδρο Σκληρό, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ U18 της FIBA ​​το περασμένο καλοκαίρι, στο ρόστερ μας για τη σεζόν 2026-27.

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που ο Αλέξανδρος θα ενταχθεί στο πρόγραμμά μας! Παίζει το παιχνίδι με σκληράδα, ένταση και πνεύμα. Μας αρέσει πολύ η ικανότητά του να αμύνεται, να παίρνει τα ριμπάουντ και να παίζει με σωματική διάπλαση. Οπότε θα ταιριάξει απόλυτα μαζί μας! Έχει παίξει διεθνές μπάσκετ υψηλού επιπέδου στις αρχές της νεαρής καριέρας του και ανυπομονούμε να συνεχίσει να εξελίσσεται μαζί μας».