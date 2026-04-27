Ο Μίκα Μούρινεν θα συνεχίσει την καριέρα του στο NCAA και στο Arkansas, αφήνοντας την Ευρώπη και την Παρτίζαν.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Μίκα Μούρινεν που εντυπωσίασε στο τελευταίο Eurobasket με την Φινλανδία και ηττήθηκε στον μικρό τελικό από την Εθνική μας ομάδα. Ο Slim Jesus αφήνει την Ευρώπη και θα συνεχίσει στο κολεγιακό μπάσκετ.

Ο Μούρινεν επέλεξε το Arkansas και η νέα του σεζόν θα τον βρει στο NCAA. Μάλιστα θα έχει για head coach έναν θρύλο του ΝCAA,τον Τζον Καλιπάρι που έγραψε ιστορία με το σπουδαίο Kentucky, παίρνοντας ένα πρωτάθλημα το 2012.

Αλλά έπλασε πολλούς παίκτες, όπως σας είχε παρουσιάσει το Gazzetta στο θέμα του και τους προετοιμάσε για το ΝΒΑ, εκεί όπου έγιναν σταρ. Ντέιβις, Φοξ, Κάζινς, Ραντλ, Μάρεϊ, Αντεμπάγιο, Μπούκερ, Τάουνς μεταξύ άλλων πέρασαν από τα... χέρια του πριν πάνε στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Ο Μούρινεν κάνει το βήμα για το NCAA, αφήνοντας αυτή την εποχή την προοπτική της Ευρώπης, αφού ήδη το όνομα του υπάρχει στο μπλοκάκι πολλών scouts ομάδων του ΝΒΑ.