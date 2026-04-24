Ο Νίκος Χιτικούδης θα συνεχίσει την κολεγιακή του πορεία στο Εξέβιερ, μετά από μια γεμάτη σεζόν στο NCAA με το Ρόμπερτ Μόρις.

Ο Νίκος Χιτικούδης θα παραμείνει στο NCAA για τέταρτη σεζόν, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο Ρόμπερτ Μόρις και αλλάζοντας πανεπιστήμιο, αφού από τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στο Εξέβιερ.

Ο ταλαντούχος φόργουορντ/σέντερ (2.06μ.), μετά από μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα του Ρόμπερτ Μόρις, αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα, εντασσόμενος σε ένα πρόγραμμα υψηλότερου επιπέδου.

Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, ο Χιτικούδης αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας του, ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα για την ικανότητά του στα ριμπάουντ. Συγκεκριμένα, είχε 11.3 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 0.7 μπλοκ σε 26.2 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής.

Έχει ήδη παίξει 88 αγώνες στο NCAA στα τρία χρόνια θητείας του, που άρχισαν στη freshman σεζόν του στο Νορθ Καρολάινα Α&Τ.