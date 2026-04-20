Ο εγγονός του Μάικ Σιζέφσκι που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και σκότωσε 15χρονο με το ποδήλατό του.

Σοκ έχει προκαλέσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ότι ο Τζόζεφ Σαβαρίνο, εγγονός του μεγάλου Μάικ Σιζέφσκι, κατηγορείται ότι σκότωσε 15χρονο με το αυτοκίνητό του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το ΤΜΖ ο Σαβαρίνο φέρεται να χτύπησε ένα 15χρονο αγόρι το βράδυ του Σαββάτου, ενώ το αγόρι, ονόματι Τζακ Ο' Σέι, οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο.