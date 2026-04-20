Σιζέφσκι: Ο εγγονός του κατηγορείται ότι παρέσυρε και σκότωσε 15χρονο
Σοκ έχει προκαλέσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ότι ο Τζόζεφ Σαβαρίνο, εγγονός του μεγάλου Μάικ Σιζέφσκι, κατηγορείται ότι σκότωσε 15χρονο με το αυτοκίνητό του.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το ΤΜΖ ο Σαβαρίνο φέρεται να χτύπησε ένα 15χρονο αγόρι το βράδυ του Σαββάτου, ενώ το αγόρι, ονόματι Τζακ Ο' Σέι, οδηγούσε ηλεκτρικό ποδήλατο.
Ο Σαβαρίνο κατέγραψε 0.11 στο αλκοτέστ και κατηγορήθηκε για πλημμέλημα οδήγησης αν και η Βόρεια Καρολίνα είναι αρκετά αυστηρή σε αδικήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ.
Το τραγικό δυστύχημα συνέβη το περασμένο Σάββατο περίπου στις 9 μ.μ. στο Ντούρχαμ της Βόρειας Καρολίνας. Οι αρχές ανέφεραν ότι το αγόρι βγήκε μπροστά από το Ford Explorer του Σαβαρίνο, ενώ κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση. Το όχημα του Σαβαρίνο συγκρούστηκε με το αγόρι, το οποίο και άφησε ακαριαία την τελευταία τον πνοή.
