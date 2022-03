Ο Μάικ Σιζέφσκι γνώρισε την αποθέωση στον τελευταίο του εντός έδρας αγώνα μπροστά στο κοινό του Duke.

Είναι ένας θρύλος του κολεγιακού μπάσκετ ο Μάικ Σιζέφσκι, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν και ο haed coach της Team USA. Ο σπουδαίος Σιζέφσκι μετρά αντίστροφα για την απόσυρση και ο κόσμος των Blue Devils τον αποθέωσε στο τελευταίο εντός έδρας ματς του. Απέναντι του ήταν το North Carolina σε ένα κλασικό ντέρμπι του NCAA, στο οποίοι δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει στο τέλος τη νίκη ο Coach K (94-81).

Στο γήπεδο δεν έπεφτε καρφίτσα, ενώ η τιμή του εισιτηρίου έφτανε τα 10.000 δολάρια. Όλα αυτά για έναν άνθρωπο που έχει κατακτήσει 5 πρωταθλήματα στο NCAA και βρίσκεται 42 χρόνια στον πάγκο του σπουδαίου κολεγίου που λέγεται Duke. O Σιζέφσκι συγκινήθηκε με όλο αυτό που έβλεπε και δάκρυσε ακούγοντας την αποθέωση των φιλάθλων του Duke, σε μια βραδιά που δίπλα του βρέθηκαν αρκετοί παίκτες που έχει κοουτσάρει όπως ο Γκραντ Χιλ, ο Κάρλος Μπούζερ και Τζέι Τζέι Ρέντικ. Από τα χέρια του πέρασαν παίκτες σαν τον Ίρβινγκ, τον Τέιτουμ και τον Ζάιον.

Φυσικά το Duke έφτιαξε και tribute video για τον θρυλικό κόουτς.

Coach K's Cameron. The greatest sports venue in the world.#CoachK 🐐🏰 pic.twitter.com/870icVOeUj