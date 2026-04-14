NCAA: Ο Κουίν Έλις στο Σεντ Τζονς!
Στο NCAA και συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο του Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κουίν Έλις.
Ο παίκτης που εντυπωσίασε τη EuroLeague με τις εμφανίσεις του, φορώντας τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο θα... μετακομίσει στην Αμερική, προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να αγωνιστεί στο Σεντ Τζονς, με συμβόλαιο τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων!
Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για το ενδιαφέρον που υπήρχε από τα κολέγια της Αμερικής για τον 23χρονο γκαρντ.
Ο Κουίν Έλις σε 35 παιχνίδια με την Αρμάνι στη EuroLeague, είχε μ.ο 8.4 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ανά παιχνίδι.
St. John's beats out top schools for explosive English point guard Quinn Ellis https://t.co/8KJ4WjZVQI pic.twitter.com/EvxX7eovT6— New York Post (@nypost) April 14, 2026
