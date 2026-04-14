NCAA: Ο Κουίν Έλις στο Σεντ Τζονς!

Ο Κουίν Έλις είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, υπογράφοντας συμβόλαιο τεσσάρων εκατομμυρίων με το πανεπιστήμιο του Σεν Τζονς, του Ρικ Πιτίνο.

Ο παίκτης που εντυπωσίασε τη EuroLeague με τις εμφανίσεις του, φορώντας τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο θα... μετακομίσει στην Αμερική, προκειμένου να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να αγωνιστεί στο Σεντ Τζονς, με συμβόλαιο τεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων!

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για το ενδιαφέρον που υπήρχε από τα κολέγια της Αμερικής για τον 23χρονο γκαρντ.

Ο Κουίν Έλις σε 35 παιχνίδια με την Αρμάνι στη EuroLeague, είχε μ.ο 8.4 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ανά παιχνίδι.

 

     

