NCAA: Το Σεντ Τζονς του Λιοτόπουλου πήρε τον τίτλο της περιφέρειάς του
Το Σεντ Τζονς του Λευτέρη Λιοτόπουλο πανηγύρισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του Big East, επικρατώντας του Κονέκτιακατ με 72-52.
Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο κατέκτησε τον τίτλο στην περιφέρειά του, με τον Αμερικανό πρώην τεχνικό του Παναθηναϊκού να κατακτά για 5η φορά το Big East, ενώ έφτασε τους 16 σε περιφέρεια κολεγιακού πρωταθλήματος των ΗΠΑ.
Back to back champs 🏆🏆 pic.twitter.com/7dExOX5dF3— BIG EAST MBB (@BIGEASTMBB) March 15, 2026
Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος αγωνίστηκε επτά λεπτά, όμως έμεινε άποντος στην αναμέτρηση, όντας άστοχος (0/2 δίποντα, 0/1 τρίποντα).
Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στο NCAA ο Έλληνας γκαρντ μετράει μ.ο 3.2 πόντους και 1 ριμπάουντ, ανά παιχνίδι.
BACK-TO-BACK🏆— St. John's Men’s Basketball (@StJohnsBBall) March 15, 2026
First program in BIG EAST history to win consecutive outright Regular Season and Tournament Championships 🔴⛈️ pic.twitter.com/ceI3RnvGQH
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.