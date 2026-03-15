Το Σεντ Τζονς του Λευτέρη Λιοτόπουλο πανηγύρισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του Big East, επικρατώντας του Κονέκτιακατ με 72-52.

Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο κατέκτησε τον τίτλο στην περιφέρειά του, με τον Αμερικανό πρώην τεχνικό του Παναθηναϊκού να κατακτά για 5η φορά το Big East, ενώ έφτασε τους 16 σε περιφέρεια κολεγιακού πρωταθλήματος των ΗΠΑ.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος αγωνίστηκε επτά λεπτά, όμως έμεινε άποντος στην αναμέτρηση, όντας άστοχος (0/2 δίποντα, 0/1 τρίποντα).

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στο NCAA ο Έλληνας γκαρντ μετράει μ.ο 3.2 πόντους και 1 ριμπάουντ, ανά παιχνίδι.