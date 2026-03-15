NCAA: Το Σεντ Τζονς του Λιοτόπουλου πήρε τον τίτλο της περιφέρειάς του

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος πανηγύρισε τον τίτλο της περιφέρειας με το κολέγιό του, επικρατώντας του Κονέκτικατ με 72-52.

Η ομάδα του Ρικ Πιτίνο κατέκτησε τον τίτλο στην περιφέρειά του, με τον Αμερικανό πρώην τεχνικό του Παναθηναϊκού να κατακτά για 5η φορά το Big East, ενώ έφτασε τους 16 σε περιφέρεια κολεγιακού πρωταθλήματος των ΗΠΑ.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος αγωνίστηκε επτά λεπτά, όμως έμεινε άποντος στην αναμέτρηση, όντας άστοχος (0/2 δίποντα, 0/1 τρίποντα).

Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στο NCAA ο Έλληνας γκαρντ μετράει μ.ο 3.2 πόντους και 1 ριμπάουντ, ανά παιχνίδι.

