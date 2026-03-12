NCAA: Θετικός ο Ζούγρης στην πρόκριση του Λούισβιλ
Θετικός ήταν ο Βαγγέλης Ζούγρης στη νίκη του Λούσβιλ επί των Μάστανγκς με 58-62.
Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου πραγματοποίησε μια μεστή εμφάνιση, πετυχαίνοντας 7 πόντους (3/4 δίποντα, 1/3 βολές), 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, σε 18 λεπτά συμμετοχής, ενώ ξεκίνησε και βασικός.
Το πανεπιστήμιο του Λούισβιλ πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του ACCTournament, με τον Ζούγρη να κολλάει το αυτοκόλλητο της ομάδας του στον τοίχο, που σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη διοργάνωση, ενώ στη συνέχεια δέχτηκε και την αποθέωση από τους συμπαίκτες του.
Την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στο NCAA ο 21χρονος μετράει μ.ο 2.1 πόντους και 2.3 ριμπάουντ.
MOVING ON 🗣️#GoCards pic.twitter.com/wlyJpYQr61— Louisville Men's Basketball (@LouisvilleMBB) March 11, 2026
