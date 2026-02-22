Οι Νεοκλής Αβδάλας και Στέφανος Σπάρταλης είχαν πολύ καλή παρουσία στα παιχνίδια που έδωσαν για το κολλεγιακό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας γκαρντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της εύκολης νίκης του Βιρτζίνια Τεκ επί του Γουέικ Φόρεσετ με 82-63.

Συγκεκριμένα ο Νεοκλής Αβδάλας έκλεισε το παιχνίδι με 20 πόντους έχοντας 2/5 δίποντα, 4/9 τρίποντα και 1/4 βολές ενώ πρόλαβε να μοιράσει επτά ασίστ και να πάρει και τρία ριμπάουντ.

Αν μη τι άλλο ήταν άκρως κομβικός της νίκης της ομάδας του, η οποία και επέστρεψε στα πετυχημένα αποτελέσματα.

Πολύ καλή και η παρουσία του Στέφανου Σπάρταλη, αν και το Μονμάουθ γνώρισε την ήττα από το Τσάρλεστον με 74-63.

Παρόλα αυτά ο Έλληνας φόργουορντ άγγιξε το double double καθώς τελείωσε το ματς έχοντας 13 πόντους με 4/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές, εννέα ριμπάουντ και μία ασίστ.