Tίτλοι τέλους μπήκαν στη συνεργασία του Λευτέρη Μαντζούκα με το Oklahoma State.

Δεν θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Oklahoma State ο Έλληνας φόργουορντ. Ο Λευτέρης Μαντζούκας θα δώσει προτεραιότητα στην υγεία του, όπως δήλωσε και ο προπονητής του. Το συγκεκριμένο θέμα δεν του επιτρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στο συγκεκριμένο κολέγιο.

Ο προπονητής του, Στιβ Λουτζ έκανε γνωστή την κατάσταση, αναφέροντας πως ο παίκτης θα επικεντρωθεί στην υγεία του.

«Ο Λευτέρης Μαντζούκας αποφάσισε να αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα και δεν θα συμμετέχει πλέον στο πρόγραμμα μπάσκετ, καθώς θα επικεντρωθεί στην υγεία του.

Ο Λευτέρης υπήρξε ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και άνθρωπος κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Stillwater και θα μας λείψει πολύ. Αν και είμαστε απογοητευμένοι που τον βλέπουμε να αποχωρεί, κατανοούμε ότι αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση για τον ίδιο και τους κοντινούς του ανθρώπους.

Υποστηρίζουμε πλήρως τον Λευτέρη και του ευχόμαστε μόνο το καλύτερο, καθώς συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην υγεία και την ευημερία του», ανέφερε.