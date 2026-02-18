Αβδάλας και Αμπόσι είχαν μάχες με τις ομάδες τους στο NCAA με απολογισμό δύο ήττες.

Αρκετοί Έλληνες παίκτες εκπροσωπούν την χώρα στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ και πατούν τα παρκέ του NCAA. Tα ξημερώματα της Τετάρτης αγωνίστηκε ο Αβδάλας (είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο Gazzetta) με το Virginia Tech και ο Ζούγρης με το Louisville, αλλά και οι δύο ηττήθηκαν.

Αβδάλας - Virginia Tech

Δεν τον... πήγε το ματς τον Αβδάλα εκτελεστικά, με το Virginia Tech να χάνει με 67-66 από το Miami. Ο Έλληνας γκαρντ έμεινε χαμηλά στους 2 πόντους με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα (1/3 σουτ) στα 30 λεπτά που πάτησε παρκέ. Ωστόσο έδωσε βοήθειες με τη δημιουργία και τις 8 ασίστ του, ενώ κατέβασε και 5 ριμπάουντ και έκανε ένα μπλοκ. Φέτος μετρά 11.9 πόντους, 4.8 ασίστ και 3.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. O «Νίο» αποτελεί ένα από τα κορυφαία prospects στο κολεγιακό μπάσκετ.

Ζούγρης - Louisville

9:48 1H | SMU 26, UofL 23



Last six points from Zou ⚡️#GoCards pic.twitter.com/ZLlMSeCT38 February 18, 2026

Ο Έλληνας ψηλός είχε 6 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1/1 σουτ και 4/4 βολές στα 6 λεπτά που χρησιμοποιήθηκε. Δεν πήρε ευκαιρίες σε άλλο ένα παιχνίδι και πάτησε παρκέ ελάχιστα. Η ομάδα του, το Louisville ηττήθηκε με 95-85 από το MSU. Τη σεζόν που διανύουμε, έχει 2 πόντους με 2.3 ριμπάουντ μέσο όρο στα 8.2 λεπτά που βρίσκεται στο γήπεδο.