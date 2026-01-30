Ο Σπάρταλης ήταν εντυπωσιακός στη νίκη του Monmouth, ενώ καλή ήταν και η παρουσία του Αντρέι Στογιάκοβιτς.

Εξαιρετική ήταν η βραδιά για τους Έλληνες του NCAA, αφού είχαν 2 νίκες. Ροζ φύλλο αγώνα τόσο για το Μοnmouth του Σπάρταλη όσο και για το Illinois του Στογιάκοβιτς (δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα παίξει με την Εθνική Ελλάδος ή Σερβίας).

Σπάρταλης - Μonmouth

Ο Στέφανος Σπάρταλης έκανε ένα από τα καλύτερα του ματς με τη φανέλα του Monmouth στη νίκη επί του North Carolina με 83-81. Tελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους με 9/14 δίποντα και 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 33 λεπτά συμμετοχής. Φέτος μετρά 10.3 πόντους και 4.4 ριμπάουντ ανά ματς.

Στογιάκοβιτς - Illinois

Χαμόγελα και για το Illinois του Αντρέι Στογιάκοβιτς. Ο γιος του Πέτζα έμεινε στο παρκέ για 33 λεπτά και μέτρησε 8 πόντους με 4/9 δίποντα, 0/2 τρίποντα και 3 ριμπάουντ στην επικράτηση με 75-66 κόντρα στην Washington. Τη σεζόν που διανύουμε έχει 13.6 πόντους, 4.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.