NCAA: Εντυπωσιακός Σπάρταλης σε ματς που κρίθηκε με buzzer beater, νίκη για Στογιάκοβιτς (vid)
Εξαιρετική ήταν η βραδιά για τους Έλληνες του NCAA, αφού είχαν 2 νίκες. Ροζ φύλλο αγώνα τόσο για το Μοnmouth του Σπάρταλη όσο και για το Illinois του Στογιάκοβιτς (δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα παίξει με την Εθνική Ελλάδος ή Σερβίας).
Σπάρταλης - Μonmouth
COREY MILLER WINS IT FOR @MonmouthBBall 🤯🔥pic.twitter.com/33VrXZ68fi— The Field of 68 (@TheFieldOf68) January 30, 2026
Ο Στέφανος Σπάρταλης έκανε ένα από τα καλύτερα του ματς με τη φανέλα του Monmouth στη νίκη επί του North Carolina με 83-81. Tελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους με 9/14 δίποντα και 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 33 λεπτά συμμετοχής. Φέτος μετρά 10.3 πόντους και 4.4 ριμπάουντ ανά ματς.
Στογιάκοβιτς - Illinois
Χαμόγελα και για το Illinois του Αντρέι Στογιάκοβιτς. Ο γιος του Πέτζα έμεινε στο παρκέ για 33 λεπτά και μέτρησε 8 πόντους με 4/9 δίποντα, 0/2 τρίποντα και 3 ριμπάουντ στην επικράτηση με 75-66 κόντρα στην Washington. Τη σεζόν που διανύουμε έχει 13.6 πόντους, 4.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.