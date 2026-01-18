Η ελληνική «σφραγίδα» ήταν έντονη στο NCAA το βράδυ του Σαββάτου, με τον Νίκο Χιτικούδη να φτάνει σε double-double και τους Ζούγρη, Ροζακέα και Στογιάκοβιτς να ξεχωρίζουν, οδηγώντας τις ομάδες τους.

Μετά την επικράτηση του Βιρτζίνια Τεκ και τη συνεισφορά του Νεοκλή Αβδάλα, η ελληνική παρουσία στο NCAA συνέχισε να είναι πολύ έντονη το βράδυ του Σαββάτου, με αρκετούς παίκτες να ξεχωρίζουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το Ρόμπερτ Μόρις πανηγύρισε νίκη στην παράταση επί του Νόρδερν Κεντάκι με 92-89, χάρη και στην εντυπωσιακή εμφάνιση του Νίκου Χιτικούδη, ο οποίος σημείωσε το έκτο double-double της σεζόν με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ, προσθέτοντας τρεις ασίστ και δύο κλεψίματα σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Στο Πίτσμπουργκ, το Λούιβιλ διέλυσε με 100-59 τον αντίπαλό του, με τον Βαγγέλη Ζούγρη να προσθέτει 8 πόντους, πέντε ριμπάουντ και δύο ασίστ σε 15 λεπτά συμμετοχής.

Αντίθετα, το Κολούμπια ηττήθηκε στην παράταση από το Μπράουν με 86-80, με τον Ράιαν Σούλη να σημειώνει 2 πόντους και τρία ριμπάουντ σε 13 λεπτά. Άποντοι έμειναν οι Παναγιώτης Παγώνης και Απόστολος Ρούμογλου στις ήττες των ομάδων τους, ενώ ο Αναστάσιος Ροζακέας βοήθησε το Μάουντ Σεντ Μέρις στη νίκη επί του Κανίσιους με 3 πόντους και δύο ριμπάουντ.

Στα άλλα ματς, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είχε ελάχιστα λεπτά με το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο, ενώ ο Αντρέι Στογιάκοβιτς συνέβαλε στη νίκη του Ιλινόις επί της Μινεσότα με 7 πόντους, δύο ριμπάουντ και τρεις ασίστ σε 21 λεπτά.