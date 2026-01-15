Στο πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών του FBI, απαγγέλθηκαν σε 20 ανθρώπους, κατηγορίες για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων σε NCAA και Κίνα.

Δεν είναι μόνο ο Τέρι Ροζίερ, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση ως κατηγορούμενος για παράνομα κέρδη από στοιχηματισμό, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του NBC, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος ακόμα 20 ατόμων από Ομοσπονδιακούς Εισαγγελείς για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων.

Η κατηγορία έχει να κάνει με χειραγώγηση αγώνων τόσο στο NCAA, όσο και στο πρωτάθλημα της Κίνας. Η συγκεκριμένη και εκτεταμένη έρευνα του FBI, όπως αναφέρει και ρεπόρτερ του Athletic στο ρεπορτάζ του, έχει 20 κατηγορούμενους, για παιχνίδια της σεζόν 2023-24 και 2024-25.

Federal prosecutors have indicted 20 men on charges of fixing games across college basketball during 2023-24 and 2024-25 seasons in a sports gambling scheme allegedly involved 17 schools. Two men at the center also charged in the NBA gambling case. Antonio Blakeney also charged. pic.twitter.com/wSncbpLRZI

Μάλιστα, περιλαμβάνονται αρκετά ονόματα από πρώην παίκτες του κολεγιακού μπάσκετ, όπως τους Αλμπέρτο Λαουρεάνο, Αρλάντο Άρνολντ, Σιμεόν Κότλ, Κέβιν Κρος, Μπράντλεϊ Εζεγουίρο, Σον Φούλτσερ, Κάρλος Χαρτ, Μαρκίζ Χέιστινγκς, Σεντκουέιβιους Χάντερ, Ουμάρ Κουρεϊσί, Ντα’Σιν Νέλσον, Ντίμοντ Ρόμπινσον, Κάμιαν Σελ, Νταϊκουέιβιον Σορτ, Έιριον Σίμονς και Τζέιλεν Τέρι.