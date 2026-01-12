Δείτε τι έκαναν οι Έλληνες που αγωνίζονται στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Αρκετοί Έλληνες παίκτες δίνουν τις μάχες τους στα παρκέ του NCAA. Το Gazzetta σας παρουσιάζει τι έκαναν στα ματς που αγωνίστηκαν.

Στογιάκοβιτς - Ιllinois

O Aντρέι βοήθησε το Illinois να νικήσει το Iowa με 75-69. Τελείωσε το ματς με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 33 λεπτά. Φέτος έχει κατά μέσο όρο 14.4 πόντους με 4.4 ριμπάουντ.

Aκόμα δεν έχει επιλέξει αν θα παίξει με την Εθνική Ελλάδος ή την αντίστοιχη της Σερβίας.

Παγώνης - New Orleans

Η Nέα Ορλεάνη ηττήθηκε με 90-77 από το Nicholls και ο Παγώνης έπαιξε για 9 λεπτά με 2 πόντους και 2 ριμπάουντ. Τη σεζόν που διανύουμε, έχει 5.5 πόντους και 3.4 ριμπάουντ

Χιτικούδης - Robert Morris

Ακόμα ένα καλό μας για τον Χιτικούδη που είδε το Robert Morris να νικά με 79-74 το Rurdue. Είχε 8 πόντους με 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 27 λεπτά. Φέτος μετρά 11.8 πόντους και 6.9 ριμπάουντ.

Aμπόσι - San Francisco

Ο Αμπόσι έπαιξε 20 λεπτά στη νίκη του San Francisco με 80-60 επί του Pepperdine. Είχε 4 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Φέτος έχει 5.2 πόντους και 4.3 ριμπάουντ ανά ματς