Αβδάλας: Με δημιουργικό οίστρο οδήγησε τους «Χόκις» στη νίκη
Επιστροφή στις νίκες για το Βιρτζίνια Τεκ του Νεοκλή Αβδάλα. Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ είχε για άλλη μια φορά γεμάτη στατιστική, στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί των Καλιφόρνια Γκόλντεν Μπίαρς με 78-75.
Ο Αβδάλας πάτησε παρκέ για 33 λεπτά και σε αυτό το διάστημα, παρότι δε βρήκε το χέρι του από το τρίποντο, όπου τελείωσε με 0/3, πέτυχε 11 πόντους.
Μαζί με το σκοράρισμα, ήταν κομβικός και στη δημιουργία, όπου μέτρησε 6 ασίστ, τις περισσότερες από κάθε άλλον συμπαίκτη του, βοηθώντας έτσι τα μέγιστα στη νίκη των Χόκις.
Ο απολογισμός του Αβδάλα
- Πόντοι - 11
- Λεπτά - 33
- Δίποντα - 5/7
- Τρίποντα - 0/3
- Βολές - 1/3
- Ριμπάουντ - 1 (1 επ.)
- Ασίστ - 6
- Λάθη - 2
