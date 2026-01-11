Με τον Νεοκλή Αβδάλα να σκοράρει 11 πόντους και να μοιράζει 6 ασίστ, το Βιρτζίνια Τεκ επικράτησε των Καλιφόρνια Γκόλντεν Μπίαρς με 78-75.

Επιστροφή στις νίκες για το Βιρτζίνια Τεκ του Νεοκλή Αβδάλα. Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ είχε για άλλη μια φορά γεμάτη στατιστική, στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί των Καλιφόρνια Γκόλντεν Μπίαρς με 78-75.

Ο Αβδάλας πάτησε παρκέ για 33 λεπτά και σε αυτό το διάστημα, παρότι δε βρήκε το χέρι του από το τρίποντο, όπου τελείωσε με 0/3, πέτυχε 11 πόντους.

Μαζί με το σκοράρισμα, ήταν κομβικός και στη δημιουργία, όπου μέτρησε 6 ασίστ, τις περισσότερες από κάθε άλλον συμπαίκτη του, βοηθώντας έτσι τα μέγιστα στη νίκη των Χόκις.

Ο απολογισμός του Αβδάλα