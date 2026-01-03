Δείτε τι έκαναν οι Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στο NCAA.

Αρκετοί Έλληνες παίκτες έπαιξαν στα ματς του Σαββάτου στο NCAA, προσπαθώντας να βοηθήσουν τις ομάδες τους. Πάμε να δούμε τα πεπραγμένα τους.

Αβδάλας - Virginia Tech

run it back 🔄 pic.twitter.com/a1wZnkxUDe — Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) January 3, 2026

Ο Αβδάλας έπαιξε 38 λεπτά στην ήττα του Virginia Tech από το Wake Forest με 81-78. Είχε 8 πόντους, 7 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 7 λάθη. Φέτος έχει 14.8 πόντους, 4.9 ασίστ και 3.8 ριμπάουντ ανά ματς. Ο «Νίο» είναι ένα από τα κορυφαία prospects του κολεγιακού πρωταθλήματος και το έχει δείξει σε πολλά ματς.

Αμπόσι - San Francisco

Το San Francisco επικράτησε με 74-64 του San Diego και στο ματς ο Αμπόσι αγωνίστηκε 22 λεπτά με 5 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη. Φέτος μετρά 4.4 πόντους και 3.6 ριμπάουντ.

Χιτικούδης - Robert Morris

Το Robert Morris επικράτησε του Detroit Mercy και ο Χιτικούδης τελείωσε το ματς με 13 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 31 λεπτά. Φέτος μετρά 12 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Λιοτόπουλος - St John's

O Έλληνας γκαρντ αγωνίστηκε 13 λεπτά στην ήττα του St John's από το Providence με 77-71. Είχε 7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1μπλοκ. Φέτος μετρά 3.1 πόντους και 0.9 ριμπάουντ στην ομάδα του Πιτίνο.