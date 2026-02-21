Hoopfellas: «Ο Παναθηναϊκός πρέπει να δοκιμάσει μια πεντάδα… θανάτου»

Ο Hoopfellas μίλησε για τον τελικό του Final 8 και στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παραταχθεί στο παρκέ ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζονται για τον 13ο μεταξύ τους τελικό στο Κύπελλο, με τον Hoopfellas, στο τελευταίο Gazz Floor by Novibet, να στέκεται στους Πράσινους και να προτείνει μια σύνθεση… θανάτου με τρεις φόργουορντ και δύο γκαρντ.

«Τώρα είναι στο 50-50 ο τελικός. Είναι μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ρίξει το βλέμμα του στο μέλλον και να προβάρει μια unite ειδικών καταστάσεων η οποία μπορεί να του αλλάξει τη σεζόν. Και την οπτική του κόουτς στο ρόστερ, αλλά και τη σεζόν. Να πάρει μια εξάδα παικτών small ball, death lineup με Χέιζ, Χουάντσο στους ψηλούς, Όσμαν και οι τρεις γκαρντ. Σλούκας, Γκραντ, Ναν. Μια πεντάδα και ένας έκτος παίκτης. Μια πεντάδα όπως η περσινή Φενέρ», ήταν τα λόγια του Hoopfellas.