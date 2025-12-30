Δείτε τι έκαναν οι Έλληνες που αγωνίζονται στο NCAA. Έπαιξαν Παγώνης, Χιτικούδης και Ροζακέας.

Δράση είχαμε για άλλη μια βραδιά στο NCAA και φυσικά αγωνίστηκαν Έλληνες παίκτες που συνεχίζουν την πορεία τους στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Τρεις παίκτες πάτησαν παρκέ τα ξημερώματα της Τρίτης.

Παγώνης - New Orleans

O Παγώνης έμεινε στο παρκέ για 30 λεπτά στην ήττα των New Orleans από τους Rio Grande Valley με 85-69. Είχε 4 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2/9 σουτ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Τη σεζόν που διανύουμε έχει 6.5 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

Χιτικούδης - Robert Morris

Ο Χιτικούδης αγωνίστηκε στην ήττα του Robert Morris από το Northern Kentucky με 79-77. Έμεινε στο παρκέ 30 λεπτά και είχε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6/12 σουτ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ, 2 κλεψίματα και ένα λάθος. Φέτος μετρά 11.9 πόντους και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, αλλά και 1.4 ασίστ.

Ροζακέας - Μοunt St Mary's

Από την πλευρά του ο Ροζακέας έμεινε στο παρκέ για 13 λεπτά στην νίκη του Mount St Mary's από το Iona με 66-59. Δεν κατάφερε να σημειώσει καλάθι και σούταρε με 0/4. Μέτρησε 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 έχει κατά μέσο όρο 6.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ.