Ο διψήφιος Τάσος Ροζακέας ξεχώρισε στη νίκη του Mount St. Mary's. Δείτε τι έκανε ο ίδιος αλλά και οι υπόλοιποι Έλληνες στη βραδιά του NCAA.

Βενιαμίν Αμπόσι

Οι Σαν Φρανσίσκο Ντονς πήραν μία πολύ άνετη νίκη με 94-64 επί των Μόργκαν Στέιτ Μπέαρς. Με τον Βενιαμίν Αμπόσι να έρχεται και να συνεισφέρει στη νίκη από τον πάγκο και να αγωνίζεται για 15 λεπτά, προλαβαίνοντας όμως να γεμίσει τη στατιστική του.

Ο διεθνής φόργουορντ σκόραρε 5 πόντους με 2/3 δίποντα, 1/2 βολές, μάζεψε 4 ριμπάουντ, είχε παράλληλα 3 ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα λάθος.

Ράιαν Σούλης

Ο Ράιαν Σούλης δε σκόραρε στην ήττα των Κολούμπια Λάιονς από την Καλιφόρνια Γκόλντεν Μπέαρς με 74-56. Αγωνιζόμενος για 21 λεπτά, μέτρησε 0/2 εντός παιδιάς, με ένα ριμπάουντ, μία ασίστ, 2 κλεψίματα και ένα λάθος, σε μία κακή βραδιά για την ομάδα του, απέναντι όμως σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, που μετράει 11-0 στην έδρα του και 12-1 συνολικά.

Τάσος Ροζακέας

Διψήφιος ο Τάσος Ροζακέας στη νίκη του Mount St. Mary's με 73-42 απέναντι στο Πεν Στέιτ. Σε μία πολύ καλή βραδιά, ο Ροζακέας ξεκίνησε στη βασική πεντάδα, αγωνίστηκε για 19 λεπτά και έκανε πολύ καλή εμφάνιση.

Συνολικά μέτρησε 11 πόντους, με 1/1 δίποντο, 3/5 τρίποντα, ενώ είχε 3 ριμπάουντ και ισάριθμα κλεψίματα στην πολύ καλή στατιστική του.

Στέφανος Σπάρταλης

Το Μόνμαουθ του Στέφανου Σπάρταλη σημείωσε ακόμα μία νίκη, απέναντι στους Λιχάι Μάουντεν Χοκς με 76-62. Ο Έλληνας σέντερ ήταν ξανά μέλος της βασικής πεντάδας, πάτησε παρκέ για 13 λεπτά και κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του.

Σε αυτό το διάστημα κατέγραψε 6 πόντους με 3/6 δίποντα, ενώ παράλληλα είχε και 2 ριμπάουντ, μαζί με ένα λάθος.