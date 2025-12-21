Οι Έλληνες παίκτες του NCAA έδωσαν το «παρών» σε μερικές από τις μεγάλες νίκες της ημέρας.

Το Ρόμπερτ Μόρις πανηγύρισε νίκη με 79-70 επί του Σεντ Φράνσις στο Μουν Τάουνσιπ με τον Νίκο Χιτικούδη να μένει εκτός για τους νικητές, ενώ από την πλευρά των ηττημένων ο Πάρης Παπαδάτος πέρασε ως αλλαγή και σε 11 λεπτά είχε τρεις πόντους και δύο ριμπάουντ.

Το Ρίτσμοντ συνέχισε ασταμάτητο, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 10-2 με την εμφατική νίκη 80-56 επί του Σίταντελ. Ο Απόστολος Ρούμογλου μπήκε από τον πάγκο και σε 21 λεπτά είχε τρεις πόντους με 1/3 τρίποντα, ένα ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ.

Το Λούιβιλ δεν συνάντησε αντίσταση απέναντι στο Μοντάνα, επικρατώντας 94-54 και φτάνοντας κι εκείνο στο 10-2 στο NCAA. Ο Βαγγέλης Ζούγρης αγωνίστηκε για 8 λεπτά, σημειώνοντας 3 πόντους με 1/2 δίποντα και 1/2 βολές, πέντε ριμπάουντ, μία ασίστ, αλλά και δύο λάθη.

Στο Κεντάκι, το Σεντ Τζονς του Ρικ Πιτίνο γνώρισε ήττα 78-66, με τον Λευτέρη Λιοτόπουλο να μένει στο παρκέ για 6 λεπτά, καταγράφοντας τέσσερα ριμπάουντ και ένα λάθος, χωρίς να εκτελέσει σουτ.

Τέλος, το Βιρτζίνια Τεκ επικράτησε δύσκολα 82-81 του Έλον στην παράταση, φτάνοντας στο 11-2 συνολικά και στο 8-0 εντός έδρας, χωρίς όμως να αγωνιστεί ο Νεοκλής Αβδάλας.