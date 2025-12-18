Ντεμπούτο στα 17 στην Euroleague με τη Ρεάλ και τώρα τρελαίνει το NCAA: Το νέο project του ισπανικού μπάσκετ

Ο Μπάμπα Μίλερ, πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με φοβερό double double στο NCAA.

Eντυπωσιάζει στο NCAA o πρώην παίκτης των Μαδριλένων. Ο λόγος για τον Μπάμπα Μίλερ με ύψος 2.11 που κάποτε συγκρίθηκε με τον Κέβιν Ντουράντ , έκανε το καλύτερό του παιχνίδι από τότε που έφυγε από τη Ρεάλ Μαδρίτης για να παίξει στο NCAA. Η Marca φιλοξενεί αφιέρωμα για εκείνον.

Οδήγησε το Σινσινάτι στη νίκη με 88-51 επί του Αλαμπάμα Στέιτ. Ο Μίλερ τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους (10/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 3/4 βολές), 14 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 26 λεπτά... με 0 λάθη!

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος κατέγραψε το έκτο του double-double φέτος , είχε αγωνιστεί στο παρελθόν στο Florida State (από το 2022 έως το 2024) και Florida Atlantic (2024-2025) .

Ο Μπάμπα Μίλερ, ο οποίος προήλθε από την παραγωγική ακαδημία νέων της ομάδας της Μαδρίτης , έχει κατά μέσο όρο 13,3 πόντους, 10,6 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ, 1,6 μπλοκ και 1,1 κλεψίματα σε 29,3 λεπτά συμμετοχής αυτή τη σεζόν. Έκανε ντεμπούτο του στην Euroleague με την πρώτη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον της ΤΣΣΚΑ στις 23 Δεκεμβρίου 2021.

Στο NCAA διαπρέπει άλλος ένας Ισπανός που έπαιξε στο Eurobasket ο Σαίντ - Σουπερί με το Gonzaga.