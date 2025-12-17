Δείτε τα πεπραγμένα των Ζούγρη και Λιοτόπουλου στα ματς του NCAA.

Δύο Έλληνες παίκτες έδωσαν τις μάχες τους στα παρκέ του NCAA τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο λόγος για τους Βαγγέλη Ζούγρη και Λευτέρη Λιοτόπουλο, οι οποίοι έμειναν στα... ρηχά καθώς αγωνίστηκαν πολύ λίγο.

Ζούγρης - Louisville

Ο Βαγγέλης Ζούγρης πάτησε παρκέ για οκτώ λεπτά στην αναμέτρηση του Louisville κόντρα στο Tennessee και την ήττα με 83-62. Είχε 1/1 σουτ, 0/1 βολή, 1 ασίστ και 2 πόντους. Φέτος ο Έλληνας ψηλός μετρά 2.2 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ σουτάρει με 45.5%. Έχει αγωνιστεί σε 6 ματς μέχρι στιγμής και πατά παρκέ 9.5 λεπτά ανά ματς. Θέλει να βρει περισσότερο χρόνο στα ματς.

Λιοτόπουλος - St John's

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος έπαιξε στη νίκη του St John's του Πιτίνο με 79-66 επί του DePaul. Αγωνίστηκε για 8 λεπτά ερχόμενος από τον πάγκο και είχε 2 πόντους με 1/3 σουτ και 0/2 τρίποντα. Κατέβασε 2 ριμπάουντ ενώ υπέπεσε και σε ένα φάουλ. Φέτος έχει παίξει σε 7 ματς μέσα στη σεζόν και μετρά 3.4 πόντους και 1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Σουτάρει με 26.3%. Όπως και ο Ζούγρης, θα ήταν ευχής έργον να χρησιμοποίεται περισσότερο στα παιχνίδια.