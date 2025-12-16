Βίκτορι Ονουέτο: Το ισπανικό διαμάντι του NCCA

Ο Βίκτορι Ονουέτο, ο οποίος αγωνιζέται στη θέση «5» στο Πανεπιστήμιο του Χόφστρα είναι το νέο καυτό όνομα του NCCA.

Ο Ισπανός Βίκτορι Ονουέτου μετακόμισε φέτος από την Ισπανία στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης για λογαριασμό του ιδιωτικού πανεπιστημίου του Χόφστρα και είναι αυτήν την στιγμή, πέρα από τον δικό μας Νεοκλή Αβδάλα, ένα από τα πιο καυτά ονόματα του κολλεγιακού μπάσκετ.

Μάλιστα ο νεαρός σέντερ με ύψος 2,10 μ. ήταν ο πρωταγωνιστής του πρόσφατου αγώνα της ομάδας του και εκείνος που έκρινε το αποτέλεσμα και έδωσε τη νίκη στο Χόφστρα εναντίον των ισχυρών Συρακουσών (69-70), καθώς έκανε το νικητήριο μπλοκ στον Κιγιάν Άντονι, τον γιο του θρυλικού παίκτη του NBA, Καρμέλο Άντονι, μόλις 3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Fantastico fin de semana para los españoles en la NCAA ademas Aday,Mario,Folgueiras o los mates de Baba Miller ahi que destacar sin duda a Victory Onuetu el pivot estuvo a gran nivel 6pts 11reb 4 tapones uno para ganar el partido frente a Syracuse 2º victoria contra un power 5 pic.twitter.com/SPNDXIvHVa December 15, 2025

Ο 21χρονος μπασκετμπολίστας γεννημένος στα Κανάρια Νησιά, ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες νέων της Ουνικάχα Μάλαγα προτού αγωνιστεί για τις Ουέσκα, Ταλαβέρα, Ομπραντόιρο και Πρατ, όλες στις χαμηλότερες κατηγορίες του ισπανικού μπάσκετ.

Ο Ισπανός διεθνής, ο οποίος το καλοκαίρι πήρε την μεγάλη απόφαση και μετακόμισε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διανύει την πρώτη του χρονιά στο NCAA και έχει ξεχωρίσει με την φανέλα της «Hofstra Pride», κυρίως για τις αμυντικές του ικανότητες.

Οι φετινοί του μέσοι όροι είναι 7,3 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 1,3 μπλοκ σε 22,3 λεπτά, ενώ εναντίον των Συρακουσών, ήταν ένας εκ' των κορυφαίων του παρκέ, καταγράφοντας 6 πόντους, 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 4 τάπες σε 34! λεπτά συμμετοχής.